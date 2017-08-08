В восьмой раз древняя Кузрека отметила свой, непохожий ни на какие другие праздник - день Поморской козули

Яков Осетров.

На ярмарке - оригинальные сувениры, можно сказать, произведения народного искусства. Но особо выделялись творения кузнецов из села Оленицы. Кованые цветы, фонари, мебель и, конечно же, подковы. Глава семьи - Николай Дмитриевич - сам с Урала, начинал работать кузнецом в торговом порту. Перебрался на Терский берег, где передает дело всей своей жизни сыну.

Кузнец Николай Дмитриевич Жданов: "Всю жизнь с металлом. Как родители говорили: по металлу, по хлебу, по салу. Работаю, сейчас вот уже на пенсии, мне уже за 70".







