Правилам поведения на воде в летний сезон - особое внимание! Акцент на детский отдых у водоемов в Мурманской области

Любовь Дубова.

Этот вопрос на особом контроле омбудсмена Бориса Когана. Важно не допустить прошлогодней трагедии, которая произошла в Карелии.Уполномоченный с проверкой посетил летние оздоровительные лагеря Заполярья. В них проинструктированы и взрослые? и несовершеннолетние. К сожалению, случаев гибели юных северян избежать не удалось. Вода унесла жизни трех ребят.

Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган: "Я прошу наших уважаемых родителей, родных и близких наших детей больше участвовать в жизни ребенка, в его внутреннем мире. Советовать, рекомендовать и интересоваться".







