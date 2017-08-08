Прокуроры Ленинского округа по заданию Генпрокуратуры провели проверку в Мурманском океанариуме

Любовь Дубова.

Выполнить предписания в Мурманском океанариуме помогут ветеринары. Прокуроры Ленинского округа по заданию Генпрокуратуры провели проверку. Их интересовало исполнение закона, который регулирует охрану и использование животного мира. Особое внимание к питомцам, занесенным в Красную книгу. В океанариуме таких четыре. Это любимые посетителями артисты - серые тюлени Даша, Варя, Филя и Жива. Проверяющие выявили несколько нарушений. Животным не была проведена дегельминтизация и обязательное чипирование. Первый пункт уже выполнен, чипирование - в процессе.

Cтарший помощник прокурора Ленинского административного округа г. Мурманска Марина Вершинина: "По результатам проверки прокуратурой округа внесено представление руководителю общества, а также в отношении директора возбуждены два административных производства. Рассмотрение мер прокурорского реагирования находится на контроле у прокуратуры округа".







