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07.08.2017 17:45

В Мурманской области начался осенний сезон охоты

Начало сезона осенней охоты стало одной из тем сегодняшнего оперативного совещания в правительстве Мурманской области.

По данным министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, в регионе проживает более 25 тысяч охотников. 1 августа на территории региона начался осенний сезон охоты на бурого медведя, с 7 августа началась выдача разрешений на боровую и водоплавающую дичь, охота на них будет разрешена с 19 августа.

Как отметила в своём выступлении заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Людмила Сатановская, ежегодно в период осенней охоты министерство оказывает от пяти до шести тысяч государственных услуг по выдаче разрешений физическим лицам, что ежегодно обеспечивает порядка 7 млн рублей дополнительных финансовых поступлений в областной бюджет.

Лимит добычи бурого медведя составил 93 особи, лимит добычи лося – 251 особь.

Разрешения на охоту граждане могут получить, обратившись в министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области лично, по почте или через Интернет. Кроме того, разрешения будут выдаваться сотрудниками министерства в Кандалакше, Умбе, Кировске, Ловозере, Заполярном. В Мурманске и Североморске эту услугу можно получить в МФЦ.

«С этого года в Ковдор переведен специалист, уполномоченный на осуществление государственного охотничьего надзора, а также на выдачу разрешений и билетов. Это было сделано для того, чтобы снизить расходы и временные затраты жителей, а также повысить эффективность государственного охотничьего надзора и разрешительной деятельности в районе», – отметила губернатор Марина Ковтун.

Исполняющий обязанности главы Ковдорского района Сергей Ведерников доложил, что информация о сотруднике охотничьего надзора и его функциях размещена в сети Интернет и местных СМИ.

Губернатор Марина Ковтун поручила министерству природных ресурсов и экологии Мурманской области при выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов строго контролировать соблюдение квот и лимитов изъятия охотничьих ресурсов.

/ Управление по взаимодействию со СМИ /
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