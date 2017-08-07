Производство после эпидемии восстановлено. Заполярные рыбоводы завершают кампанию по переработке лосося и готовы к новым проектам

Андрей Зайцев.

Рыбоводы завершают кампанию по переработке атлантического лосося. После недавней эпидемии царской рыбы, которая повлекла колоссальные потери и выявила серьёзные проблемы в организации производства, процесс восстановлен. И даже реализуются новые проекты.

Акватория островов Шалим и Еретик. Здесь впервые в июне этого года из Норвегии завезли смолт форели. 460 тысяч мальков. Изначальный вес каждого был 200-250 граммов, сегодня уже за 400. Малышей кормят вручную.

Рыбовод Евгений Бублик: "Потому что здесь есть несколько нюансов, связанных с кормлением и перемещением малька по садку. То есть он, когда маленький, отдельными кучками локализован. А когда подрастает, он становится в круг, это позволяет его кормить автоматическими системами".

Лосось в приоритете - но вот уже появилась форель, пробуют разводить и мидии. После гибели стада рыбоводы называют свою работу новым витком. Печальный опыт делает специалистов аквакультуры суеверными людьми. До тех пор, пока рыба не переработана и не продана, никто не говорит об объёмах и достижениях. Садки под постоянным неусыпным контролем. Свои биологи, прошедшие обучение в Норвегии, регулярно осматривают рыбу. Контролировать помогают ветеринары.

Директор по рыбоводству Никита Падерин: "Мы готовы реагировать. В случае, если возникнет нештатная ситуация, мы готовы за несколько дней, за неделю, полностью целиком садок выловить, переработать его, чтобы не допустить гибели рыбы. Не допустить дальнейшего заболевания и её гибели".

Кадры обучают самостоятельно, в стране нет вузов, которые бы выпускали профессионалов морской аквакультуры. Охрана садков не только от птиц и морских хищников, от штормов и обледенения - это тоже задача рыбоводов. Их обязанность - и организация процесса вылова и загрузки судна на переработку. Работа не для каждого, но кадровой текучки нет.

Рыбовод Александр Носков: "Я занимаюсь тем, что мне нравится. Я на работе с рыбой, на выходных с рыбой, я вырос здесь, я местный. Мне здесь нравится природа".

Хрустальная мечта заполярных рыбоводов - собственная фабрика по производству малька - смолтовый завод. За исключением наличия своих кормов, он замкнёт технологическую цепочку.

Директор по рыбоводству Никита Падерин: "Мы купили смолтовый завод в Норвегии, на котором мы сейчас будем учиться и обкатывать технологии, чтобы в дальнейшем заниматься строительством смолтового завода в России. В следующем году он даст нам уже наш собственный смолт, который мы завезём и будем выращивать здесь".

Пока же впереди у заполярных рыбоводов финальный аккорд сезона.

В этих трёх садках последняя тысяча тонн атлантического лосося, выращенного из смолта, завезённого в 2015 году. Вылов и переработка его должны быть завершены к началу осени, очередная же партия на переработку поступит через год.







