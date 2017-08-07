Самобытный народ с богатейшей историей. В этом году Никель принял Международный день коренных народов мира

Татьяна Нестерова.

Самобытный и очень талантливый народ. В Никеле отметили Международный день саамов. Праздник каждый год переезжает на новое место. Это традиция, чтобы как можно больше северян могли познакомиться с культурой и обычаями этой народности.

Саамский народ мал, но очень самобытен и талантлив. Для того, чтобы как можно больше земляков узнали о культуре, быте, ремеслах коренного северного народа организаторы праздника каждый год меняют место прописки. Полина из родовой общины села Лопарское в Никеле вместе с дочкой впервые. Саамский праздник для ее семьи - возможность прорекламировать свое недавно начатое дело.

Полина (с. Лопарское): "Сейчас у нас парочка оленей, а дальше планируем открыть туристический комплекс".

Пасмурный день не стал помехой для жителей Никеля, чтобы узнать новое, повеселиться, отдохнуть вместе с детьми.

Руководитель общественной организации "Ассоциация кольских саамов" Елена Яковлева: "Пусть у вас в ваших сердцах горит теплый огонь, пусть наша земля живет много-много лет и пусть она всегда будет такой красивой".

Иван Матрехин (с. Ловозеро): "Мы любим природу, любим жизнь, любим петь и, конечно, любим работать".

Программа саамского праздника - ярка и многообразна. Выступления фольклорных коллективов из разных районов области, выставки-продажи изделий декоративно-прикладного творчества мастеров.

Одежда из оленьего меха, сумки, ремни, утварь, сувениры из кости, оленьего рога, капа, вязаные игрушки, мастер-классы. Испытания на силу и ловкость в национальных видах спорта - метании аркана, прыжках через нарты, силовом виде, женском саамском футболе.

Окунуться в уникальный мир северного народа позволила и экспозиция предметов саамского быта. Костер единения под управлением саамского нойда завершил праздник. Северяне написали свои самые заветные желания, под звуки бубна записочки сгорели в пламени огня.









