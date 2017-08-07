Праздник культуры, праздник традиций, праздник души русской. Традиционный фестиваль поморской козули на терском берегу

Яков Осетров.

На Терском берегу, в селе Кузрека, состоялся День поморской козули. В этом году он прошёл под эгидой 90-летия со дня образования Терского района. В программе были традиционные мастер-классы по лепке фигурок из ржаного теста, которые и дали название празднику, а также ярких событий, интересных гостей.

Жители Терской земли гордятся своей историей и бережно хранят память о предках. Этим и привлекают гостей. Рыбацкая семья Кожиных восстановила старинный амбар. Теперь это уникальный музей.

Наталья Кожина (п. Умба): "Один якорь весит 70 килограмм и 7 якорей цепляется на каждый невод. Я решила, что это интересно будет людям".

Художники из Вологды пишут картины. Кадеты из Ярославля смотрят, как плещется в реке рыба и ярко звучит гармонь, когда поёт душа.

В обжорных рядах - чай на травах и уха. Очень аппетитно выглядит горбуша, распахнувшая сочное, красное нутро навстречу солнцу и соленым морским ветрам.

Елена Антонюк: "Мы сами её солили со специями".

Улицы села в этот день превратились в город мастеров. Его девиз нынче - Год экологии в стране.

В творческом меню "Козули-2017" довольно много инсталляций и различных поделок не из природных, а из искусственных материалов. Например, вот эти красавцы из бутылок. В дикой природе они гнили бы сотни лет, здесь же превратились в настоящие произведения искусства, которые будут радовать душу и глаз.

От изобилия сувениров и игрушек разбегаются глаза. Большинство работ - штучные. Ирина Бугатина делает изумительные авторские и славянские куклы.

Ирина Бугатина (г. Ковдор): "Возвращение к нашим родным истокам. Ведь вы заметили, как много людей ходят в национальных костюмах, их молодёжь стала носить, потому что душу просто тянет к родной культуре".

Культура представлена хороводами, песнями. Не только фольклор, но и на любой вкус. Кирилл Вопияшин передаёт из соседней Варзуги рэп-привет: "Эй, ты, турист, по планете иди, но лучше Варзуги тебе не найти".

Среди гостей - и посланец Суоми Тармо Куусамо. Общественник и печник. Кузречане надеются - он проведет мастер-класс и организует визит финских коллективов.

Соорганизатор праздника Ирина Волкова: "Жизнь у нас - матрёшка, одну вынимаем, а там ещё более интересная, поэтому он здесь не случайно. Будет печка - будет тепло, а сердце у нас уже согрето".

Новинкой в программе праздника стали мастер-классы для подопечных учреждений социального обслуживания. Традиционная "фишка" - шоу от друзей из Кировска. Ледовый театр "Бешеная пила".

Мастер создаёт главный символ праздника - сёмгу.

Её выпускают в реку, откуда она скатится в море, отдаст ему тепло людских рук и исчезнет навсегда. Но обязательно родится новая - на Дне козули - ровно через год.











