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07.08.2017 18:45

На руднике "Карнасурт" в Ловозерском районе погиб рабочий горно-обогатительного комбината

Артем Дашевский.

Трагедия на Ловозерском ГОКе. Рано утром, 7 августа, в результате обрушения породы погиб рабочий. Еще один человек получил серьезные травмы. Он находится в больнице. ЧП произошло на руднике "Карнасурт". Ростехнадзор создал специальную комиссию, которая расследует инцидент. По версии правоохранительных органов во время проведения горных работ по добыче лопаритовой руды произошло обрушение части горной породы. Возбуждено уголовное дело - "Нарушение правил безопасности при ведении горных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".  
Старший помощник руководителя СУСК России по Мурманской области Ксения Кошелюк: "В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. На предприятии изъяты документы, связанные с проведением подземных работ, в том числе, инструкции по охране труда работников. Расследование уголовного дела продолжается".


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