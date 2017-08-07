От прав потребителей и старта сезона осенней охоты до приоритетных проектов в здравоохранении и нового кадрового назначения. В Мурманске состоялось очередное оперативное совещание в региональном правительстве

Анастасия Ярославская.

Повестка сегодняшнего оперативного совещания в региональном правительстве была насыщена. От прав потребителей и старта сезона осенней охоты до приоритетных проектов в здравоохранении и нового кадрового назначения - комитетом госзакупок теперь руководит Сергей Росляков. И все-таки самая "горячая" тема - подготовка к отопительному сезону. Как на местах "готовят сани" - еженедельный спрос Межведомственной комиссии. В ближайшем плане - Заполярный, Печенга и Заозерск. Многим муниципалитетам оценку уже выставили. Пока все штатно, но не без "ложек дегтя". В Ревде провисла подготовка 15 домов - УК обанкротилась, новую еще не выбрали, в Верхнем и Нижнем Луостари - готовность тоже под угрозой срыва. Печенгскому району в целом на вид - жилищники рискуют, затягивая с оформлением документов.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Жилого фонда подготовлено, по данным, которые прозвучали, но нет ни одного оформленного паспорта готовности. Не нужно, чтобы в конце месяца вы заваливали "МЭС" документами в последний день, чтобы уже они зашивались Необходимо уже сейчас приступить к оформлению документов и в плановом порядке передавать их для обработки".

Внедрение новых принципов работы продолжается в здравоохранении. Задача - максимально включиться в федеральный план, по которому время записи к врачу и очередей должно сократиться, а приема - увеличиться. Региональный проект "Доброжелательная поликлиника", по мнению профильного министра, в предложенную модель вписывается - будет продолжен.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Люди должны получать необходимую для них медицинскую помощь в полном объеме, качественно, эффективно и с минимальными затратами времени. То же самое относится и к работе врачей. Даже при условии того, что действующие поликлиники работают в зданиях, которые строились в советское время, без учета современных требований, необходимо уже сейчас предусматривать реализацию принципа разделения потоков здоровых и больных граждан".









