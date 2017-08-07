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07.08.2017 16:23

В Мурманске обновили еще одну лестницу

Наталия Бурдина.

Она находится в районе дома №24 по улице Папанина. Раньше ступеньки здесь были из бетона. Со временем он стал разрушаться. Износ конструкции - 80 процентов. В этом году было решено построить на лестнице деревянные ступени. Восстанавливать бетонные специалисты посчитали нецелесообразным.
Директор муниципального учреждения "Управление дорожного хозяйства" Станислав Ланин: "В перспективе - да, данная лестница должна попасть в перечень капитального ремонта, пройти экспертизу, так как законодательство сейчас изменилось, приходится каждый проект отдавать в экспертизу, и со временем будет сделана".
Также на лестнице установили перила. Все работы выполнили сотрудники "Управления дорожного хозяйства". В планах муниципального учреждения - привести в порядок 18 лестниц. Из них девять отремонтируют капитально. Соответствующие документы сейчас проходят экспертизы. Еще девять объектов подлежат текущему ремонту. На двух работы уже выполнены.



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