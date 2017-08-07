В Мурманской области ведется тщательный мониторинг ситуации с болезнями дикой рыбы в водоемах

В региональном комитете по ветеринарии состоялось совещание рабочей группы по ситуации с болезнями дикой рыбы в водоемах Мурманской области. Руководители и специалисты региональной ветеринарной службы, Росрыболовства, Главрыбвода, ПИНРО, Мурманского УГМС, представители Управления Россельхознадзора и министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области подвели промежуточные итоги мониторинга ситуации.



В текущем году через рыбоход Нижнетуломской ГЭС прошло 4747 экземпляров атлантического лосося, из них 4% с признаками ульцеративного дермального некроза.



На рыбоучетном заграждении, установленном на реке Кола в Магнетитах, учтено 1124 экземпляра рыбы, в т.ч. 6% с признаками заболевания. В настоящее время ведутся патоморфологические, гистологические и вирусологические исследования шести изъятых на рыбоучетном заграждении экземпляров производителей атлантического лосося с признаками заболевания на различных стадиях – исследования проходят в лаборатории ихтиопатологии Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко (Москва).



По информации Главрыбвода, на реках Ура, Титовка, Печенга, Умба больная рыба не выявляется.



/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /