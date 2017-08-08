"У берегов Лабрадора" - черно-белая кинолента 1973 года. Авторы: В. Аверкиев, М. Тулин, С. Заглядимов, Ф. Семенов, В. Богомолов

Добыча рыбы в отдаленных районах Мирового океана. В достаточно короткий отрезок времени СССР удалось резко увеличить добывающие и перерабатывающие мощности, сформировать, по сути, новую идеологию рыболовства - экспедиционный промысел в отдаленных районах. В таких экспедициях было задействовано значительное количество судов с различной функциональной нагрузкой. Именно в этот период времени отечественный рыбопромысловый флот получил в большом количестве крупнотоннажные суда с большой автономностью плавания. Тралы, полные рыбой. Но главное, люди. Море слабых не любит. Они слава Мурмана, гордость, его доброе имя.