Разбитые окна, сломанные двери и арматура. Здание в центре поселка Коашва стало представлять угрозу

Елена Ямаш.

Когда-то здесь была мастерская, а сейчас место для детских и подростковых игр. Ребята свободно залезают на крышу. Отдельные помещения - притон для асоциальных личностей, на полу пластиковые бутылки и банки от спиртного. И это при том, что рядом находятся несколько образовательных учреждений. Местные жители надеются, что власти обратят внимание на эту проблему.

Депутат Совета депутатов г. Кировска Александр Соловьев: "Это самый центр поселка. И, если не дай Бог, здесь что-нибудь произойдет, ребенок травмируется, все-таки это Коашва, пока "скорую" дождешься, могут быть очень большие неприятности. И потому будет трудно определить, кто прав кто виноват".







