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07.08.2017 15:10

За минувшие три дня заполярные спасатели дважды искали граждан, заблудившихся в лесу

Павел Кондартьев.

Так, в воскресенье компания северян сбилась с пути в пяти километрах от Мурманска. С помощью сотовой связи спасатели смогли определить их местонахождение. Люди были доставлены домой.
В Ловозерском районе потерялись два туриста. Они отбились от группы из двадцати человек. В ней были жители Санкт-Петерубрга и Москвы, которые намеревались пройти маршрут под названием "Большое северное путешествие". Группа не была зарегистрирована, а люди потерялись после того, как решили отдельно от всех подняться на гору. Они попали в туман и заблудились. Спасатели обнаружили их и доставили в туристический лагерь.



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