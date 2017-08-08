В рамках акции "Спасём лес" высажено около 200 саженцев недалеко от посёлка Лейпи

Елена Ямаш.

Около 200 саженцев лиственницы, пихты, маньчжурского ореха и даже дикой яблони посадили участники Эко-Десанта и молодые специалисты Ковдорского ГОКа недалеко от посёлка Лейпи. Место выбрано не случайно. Несколько лет назад именно здесь бушевал сильный пожар, который нанес серьезный экологический ущерб. В акции "Спасём лес" приняли участие более 30 горожан. Ковдорчане охотно откликнулись на призыв восстановить лес.

Организатор акции "Спасём лес" Яна Большакова: "Здесь сажается лиственница, пихта, маньчжурский орех и в принципе все деревья, которые живут в нашем регионе. Апатитский ботанический сад посоветовал нам вот эти саженцы, сказали, что они приживутся".







