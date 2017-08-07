Мурманским областным судом оставлен без изменения приговор в отношении жителя Кандалакши, причинившего потерпевшему тяжкий вред здоровью

Судебной коллегией по уголовным делам Мурманского областного суда оставлен без изменения приговор Кандалакшского районного суда Мурманской области от 08.06.2017 в отношении гр-на В.

Указанным приговором В. признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему И., опасного для жизни, повлекшего утрату органом его функций, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Действия подсудимого судом квалифицированы по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 2 года.

В. и его защитник обжаловали приговор, не согласившись как с квалификацией действий осужденного, так и с размером назначенного судом наказания. Кроме того, В. оспаривал сумму компенсации морального вреда, взысканную по иску потерпевшего.

Суд апелляционной инстанции признал доводы жалоб несостоятельными, согласившись с мнением государственного обвинителя о законности приговора Кандалакшского районного суда.



Приговор вступил в законную силу.



/ Прокуратура Мурманской области /



