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07.08.2017 17:00

Мурманским областным судом оставлен без изменения приговор в отношении жителя Кандалакши, причинившего потерпевшему тяжкий вред здоровью

Судебной коллегией по уголовным делам Мурманского областного суда оставлен без изменения приговор Кандалакшского районного суда Мурманской области от 08.06.2017 в отношении гр-на В.
Указанным приговором В. признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему И., опасного для жизни, повлекшего утрату органом его функций, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.
Действия подсудимого судом квалифицированы по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 2 года.
В. и его защитник обжаловали приговор, не согласившись как с квалификацией действий осужденного, так и с размером назначенного судом наказания. Кроме того, В. оспаривал сумму компенсации морального вреда, взысканную по иску потерпевшего.
Суд апелляционной инстанции признал доводы жалоб несостоятельными, согласившись с мнением государственного обвинителя о законности приговора Кандалакшского районного суда.

Приговор вступил в законную силу.

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