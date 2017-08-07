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07.08.2017 17:15

Демонстрация учебных интерактивных программ в Мурманском областном краеведческом музее

13 августа в Мурманском областном краеведческом музее состоятся демонстрации учебных интерактивных программ, посвященных природе и истории Кольского края.

В 14.00 состоится показ фильма «Природа Мурманской области», в 16.00 – «История Мурманска».

Фильм «Природа Мурманской области» знакомит посетителей с краткой характеристикой географического положения, климата, растительного и животного мира Кольского полуострова, а также с природоохраняемыми территориями нашего региона.

Фильм «История Мурманска» познакомит с главными этапами развития города Мурманска с момента его основания до настоящего времени: предпосылки основания города, Первая мировая война, основание Романова-на-Мурмане, интервенция, гражданская война, развитие Мурманска в довоенный период, Великая Отечественная война 1941-1945 гг., послевоенное восстановление города, 1950-1980-е гг., кризис 1990-х гг., 2000-е годы.

Учебные программы разработаны на основе фотографий, документов, хроники и видеоматериалов из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Государственного архива Мурманской области, ГТРК «Мурман», студии телевизионного производства  «Рек.А».

Также после просмотра фильмов гости музея смогут проверить свои знания в специальном интерактивном приложении для планшета, которое будет интересно как детям, так и взрослым посетителям.

/Мурманский областной краеведческий музей/
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