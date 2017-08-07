В Мурманской области продолжается операция «Встречная полоса». Главная задача операции - пресечение нарушений Правил дорожного движения, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения и улучшение дорожной дисциплины среди автолюбителей.

С начала проведения «Встречной полосы» за неделю сотрудниками ГИБДД уже выявлено 1233 нарушения Правил дорожного движения. Чаще всего ПДД не соблюдают в Кольском районе – за первую неделю «Встречной полосы» там выявлено 371 нарушение.

Кроме того, за указанный период на территории Мурманской области зафиксировано 600 фактов превышения скорости и 91 факт выезда на встречную полосу.

Госавтоинспекция Заполярья напоминает водителям, что выезд на встречную полосу связан с высокой вероятностью ДТП и риском для здоровья и жизни самого автовладельца, его пассажиров и людей, находящихся в других транспортных средствах.







УГИБДД УМВД России по Мурманской области



