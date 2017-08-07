Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
07.08.2017 16:15

Передвижная выставка «Саамы - коренные жители Кольского полуострова» побывает в Мончегорске

9 августа в 12.00 в Музее истории города Мончегорска начнет работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Саамы - коренные жители Кольского полуострова».

Саамы являются одним из коренных малочисленных народов, которые проживают в настоящее время на территории четырех северных государств. Саамы представляют собой коренное население Финляндии, Швеции и Норвегии. В Российской Федерации, а именно на Кольском полуострове их численность составляет около 1700 человек. Культурным центром местных саамов является село Ловозеро.

Среди традиционных занятий первоочередную роль играло рыболовство. Саамы рыбачили во внутренних водоёмах, в открытое море почти не выходили.

Огромную роль в жизни коренного малочисленного народа Кольского Севера приобрело оленеводство, однако, оно не сразу стало основным занятием. Олени выполняли транспортную функцию, позже стали давать пищу и одежду.

Помимо этого, саамы занимались охотой. На крупных зверей и птиц охотились с помощью дротиков и капканов, на мелких – с  помощью лука и стрел.

На выставке представлены фотографии, а также информационный материал, рассказывающие о культуре и быте саамов. Посетители музея смогут подробнее узнать о традиционных занятиях коренных жителей нашего края, об особенностях их расселения, истории и современной культуре.

Выставка работает до 3 сентября.

/ Мурманский областной краеведческий музей /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.33
Евро = 71.69
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.