Передвижная выставка «Саамы - коренные жители Кольского полуострова» побывает в Мончегорске

9 августа в 12.00 в Музее истории города Мончегорска начнет работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Саамы - коренные жители Кольского полуострова».



Саамы являются одним из коренных малочисленных народов, которые проживают в настоящее время на территории четырех северных государств. Саамы представляют собой коренное население Финляндии, Швеции и Норвегии. В Российской Федерации, а именно на Кольском полуострове их численность составляет около 1700 человек. Культурным центром местных саамов является село Ловозеро.



Среди традиционных занятий первоочередную роль играло рыболовство. Саамы рыбачили во внутренних водоёмах, в открытое море почти не выходили.



Огромную роль в жизни коренного малочисленного народа Кольского Севера приобрело оленеводство, однако, оно не сразу стало основным занятием. Олени выполняли транспортную функцию, позже стали давать пищу и одежду.



Помимо этого, саамы занимались охотой. На крупных зверей и птиц охотились с помощью дротиков и капканов, на мелких – с помощью лука и стрел.



На выставке представлены фотографии, а также информационный материал, рассказывающие о культуре и быте саамов. Посетители музея смогут подробнее узнать о традиционных занятиях коренных жителей нашего края, об особенностях их расселения, истории и современной культуре.



Выставка работает до 3 сентября.



/ Мурманский областной краеведческий музей /



