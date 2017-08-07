В Мурманской области по выявленной публикации в ходе мониторинга средств массовой информации организовано проведение доследственной проверки

Следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка изложенному средствами массовой информации факту нападения собаки на 11-летнего мальчика.



Поводом для организации процессуальной проверки послужила выявленная в ходе мониторинга СМИ публикация в одном из Интернет-изданий о получении ребенком травмы в результате нападения собаки в районе дома № 9 по улице Фестивальной в городе Мурманске.



В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, по завершении которых следствием будет принято процессуальное решение.



/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/