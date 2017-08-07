"Путь домой". Фильм 2000 года. Авторы: Е. Рахимова, Т. Шувалова, В. Гавель, И. Журавлева

Случится ли долгожданный перелом в рыбной отрасли? Вопросы того времени… Впрочем, они актуальны и сегодня. Во всем мире рыбная отрасль считается бизнесом повышенного риска. Условия работы, сырьевая база, рынки рыбной продукции постоянно меняются, поэтому говорить о какой-то сверхстабильности не приходится, тем более о стабильности рыбной отрасли России. Рыбаки всегда должны быть готовы и к успехам, и к неудачам – иметь запас прочности. Новое время диктует новые правила. В этом бизнесе конкуренция высокая и без поиска оптимальных решений, экономического просчета и ресурсного обеспечения рыбаки не смогут работать и развиваться.