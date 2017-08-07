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07.08.2017 14:25

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов проверил ход строительства крупнейшего в городе спортивного объекта

Елена Белкина.

Сегодня городские власти Мурманска проверили ход работ на строительстве спорткомплекса в Росляково. Этот спортивный объект - пример взаимодействия муниципальных властей и бизнеса. Проект реализуется по принципу софинансирования администрацией областного центра и одной из крупнейших нефтяных компаний.  Возрождение дворовых стадионов Мурманска началось несколько лет назад в рамках масштабной городской программы. Содержание, освещение и уборку таких зон взял на себя город. Заниматься здесь могут все желающие. На cтадионе в Росляково будет введена новая система освещения из светодиодных ламп.
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий   Филиппов: "Самое главное, впервые появится здесь дорожка для стометровок для людей с ограниченными возможностями. Это очень важно. Город должен быть удобным, приспособлен, в том числе, и спортивный объект и для людей с ограниченными возможностями тоже. Зная, что строительный сезон в этом году достаточно короткий - вызывает опасение, но сегодня нас застройщики заверили, что все будет, объект будет сдан в срок. И качество при этом не пострадает".
Работы планируется выполнить до октября этого года. Внимание властей к этому проекту не случайно. Из-за болотистого грунта   пришлось вносить изменения в проект, сдвигать начало  строительства. А летний сезон этого года и так начался позже.
Главный инженер проекта Владислав Барышников: "Дополнительно были введены небольшие изменения в конструкцию  площадки, то есть укладка геотекстильного полотна, которое направлено на улучшение мероприятий по водопонижению".
Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Игорь  Морарь: "Приехали проверить, потому что были дополнительные условия - болотистая  местность, дополнительные расходы, но по срокам мы укладываемся. К Дню города планируем большой открытый праздник для нашего нового микрорайона".
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