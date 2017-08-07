Как ведутся ремонтные работы одной из спортивных школ Мурманска проверили городские власти

Наталия Бурдина.

В следующем году мурманскую ДЮСШ № 17 ждет большое новоселье. Отделения шахмат и единоборств школы переведут на Карла Либкнехта-13а. В течение 8 лет помещения были законсервированы. До этого там размещался детский сад. Сейчас в здании идет капитальный ремонт. Все ли по плану - сегодня проверил глава администрации города Андрей Сысоев. Нареканий — нет. Уже выполнена перепланировка. Строители меняют коммуникации. На верхнем этаже частично выполнена отделка и обновлены санузлы. В планах — смонтировать современную систему вентиляции, привести в порядок фасад, установить ограждение, благоустроить территорию.

Директор КДЮСШ № 17 г. Мурманска Сергей Тян: "Уже поменялось - сделали залы для единоборства, также сделали для шахматистов, потому что раньше были маленькие клетушки, кабинетики. Потребность в шахматах и единоборствах есть, очень много. У нас здесь в соседней школе проходит также - филиал наш находится - детей много".

В спортшколе — 940 воспитанников. Занимаются шахматами и единоборствами, плаванием и теннисом. Посещать отделения на Карла Либкнехта будут 500 детей. Ребята показывают отличные результаты. На первенстве России по шахматам завоевали золото. С каждого чемпионата по дзюдо возвращаются с победой. Как отметил глава мурманской администрации, детский спорт особенно нуждается в поддержке. Поэтому сейчас разрабатывается муниципальная программа по модернизации ДЮСШ.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "И поэтому не в первый раз за последние полтора месяца именно спортивным школам я уделяю такое серьезное внимание для того, чтобы оценить ту материально-техническую базу, которая сегодня есть, что нужно сделать до принятия еще программы, и я считаю, что это очень правильное будет решение".





