Отпор диверсантам. В Североморске прошли учения по противовоподводной диверсионной обороне

Светлана Деменева.

В Североморске прошли учения по противовоподводной диверсионной обороне главной базы Северного флота. В ней приняли участие дежурные надводные корабли. По легенде в акваторию залива, где расположен город - попытались проникнуть диверсанты.

Боевая группа по борьбе с подводными диверсионными силами на быстроходных лодках выдвинулась на перехват условного противника. Нарушитель оказал сопротивление. Произведен штурм катера. Под водой так же шел бой. Подводным диверсантам не дали прорваться к кораблям. Для того, чтобы предотвратить еще возможные действия нарушителей - с эскадренного миноносца "Адмирал Ушаков" выполнена стрельба из многоствольных реактивных гранатометов. Учения проводились при строгом соблюдении мер безопасности. Такие же тренировки проводятся во всех пунктах базирования Северного флота.







