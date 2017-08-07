Специалисты комитета по ветеринарии Мурманской области подвели итоги июльских проверок соблюдения требований законодательства

Специалисты комитета по ветеринарии Мурманской области подвели итоги контрольно-надзорной деятельности за июль. Инспекторы провели десять проверок, в том числе проверки магазинов крупной торговой сети, ресторанов быстрого питания, организаций, занятых хранением и оптовой реализацией продукции животного происхождения и оборотом продукции из водных биологических ресурсов. По результатам выдано девять предписаний об устранении выявленных нарушений, возбуждено 12 дел об административных правонарушениях. Лицам, признанным виновными, назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму 19 тыс. рублей и предупреждений.



При проведении проверок государственными ветеринарными инспекторами устанавливались факты реализации товаров, не имеющих ветеринарных сопроводительных документов, маркировок изготовителей, и товаров с истекшими сроками годности. Кроме того, выявлены случаи, когда должностными лицами предприятий не соблюдаются требования технических регламентов к хранению пищевой продукции.



Было задержано более 220 кг продукции животного происхождения. По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы принято решение об уничтожении около 30 кг мяса и рыбной продукции.



Проверкам подлежали также приют для собак в Апатитах и организация, осуществляющая отлов и содержание безнадзорных животных в муниципальных образованиях области. Посещение объектов нарушений не выявило, выданные ранее предписания исполнены в установленный срок.



Состоялись также три проверки граждан, в том числе владельцев сельскохозяйственных животных. К административной ответственности привлечена жительница Кольского района, которая провела убой свиней без уведомления ветеринарной службы, а использование полученных продуктов убоя – без обязательной ветеринарно-санитарной экспертизы, а также мурманчанка, осуществившая в нарушение ветеринарных правил ввоз в регион лошади, иммунизированной против сибирской язвы. Животное подвергнуто карантинированию.







/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /









