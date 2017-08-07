Профилактические рейды ГИМС проводят инспекторы «водных дорог» в Кольском Заполярье

В Мурманской области инспекторы «водных дорог», как по образу инспекторов ГИБДД называют представителей государственной инспекции по маломерным судам, проводят рейды на водных объектах региона.



Так, в минувшие выходные контрольно-надзорные мероприятия состоялись на озере Имандра, в ходе которых специалисты инспекторского участка г. Апатиты Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области провели с рыбаками и любителями активного отдыха на воде профилактические беседы по правилам безопасности и при эксплуатации маломерных судов.



/ Главное управление МЧС России по Мурманской области /