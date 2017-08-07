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07.08.2017 14:45

Жительница Апатитов лишилась денежных средств при сдаче квартиры

В полицию г. Апатиты обратилась местная жительница 1982 года рождения с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве.

Потерпевшая пояснила, что разместила в сети Интернет объявление о сдаче в наем жилого помещения. Ей позвонил неизвестный и сообщил, что готов перевести предоплату за проживание в квартире, при этом он убедил северянку пойти в банкомат и подключить к ее банковскому счету услугу он-лайн банка. Все персональные данные карты и пароли доступа она сообщила неизвестному по телефону, после чего с ее счета пропали в общей сумме 64 тысячи 100 рублей. Попытки дозвониться до мошенника были безуспешными, и женщина отправилась в полицию.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что общение со злоумышленником происходило по телефону, зарегистрированному в Липецкой области.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

 
/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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