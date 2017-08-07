Жительница Апатитов лишилась денежных средств при сдаче квартиры

В полицию г. Апатиты обратилась местная жительница 1982 года рождения с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве.



Потерпевшая пояснила, что разместила в сети Интернет объявление о сдаче в наем жилого помещения. Ей позвонил неизвестный и сообщил, что готов перевести предоплату за проживание в квартире, при этом он убедил северянку пойти в банкомат и подключить к ее банковскому счету услугу он-лайн банка. Все персональные данные карты и пароли доступа она сообщила неизвестному по телефону, после чего с ее счета пропали в общей сумме 64 тысячи 100 рублей. Попытки дозвониться до мошенника были безуспешными, и женщина отправилась в полицию.



В ходе проверки сотрудники полиции установили, что общение со злоумышленником происходило по телефону, зарегистрированному в Липецкой области.



По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.





/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/



