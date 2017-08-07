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07.08.2017 14:30

«Школа безопасности – 2017». В Заполярье пройдут региональные соревнования

С 12 по 15 сентября 2017 года Министерством образования и науки Мурманской области совместно с Главным управлением МЧС России по Мурманской области, Военным комиссариатом Мурманской области, Управлением МВД России по Мурманской области, ГОКУ «Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области»,  Мурманским региональным отделением Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности», Мурманским областным центром дополнительного образования «Лапландия» на турбазе «Каневка» (Кольский р-н, акватория р. Кица) будут проводиться региональные соревнования «Школа безопасности – 2017».

К участию в соревнованиях допускаются команды обучающихся образовательных организаций Мурманской области, занявшие призовые места в муниципальных соревнованиях, по двум возрастным группам:

    средняя группа – возраст участников 13-14 лет;
    старшая группа – возраст участников 15-16 лет.

В программу соревнований включены следующие виды испытаний: «Комбинированная пожарная эстафета», «Безопасность на дороге», «Полоса препятствий», «Поисково-спасательные работы», «Маршрут выживания», «Конкурсная программа», «Комплексное силовое упражнение», «Военизированная эстафета», «Спортивное ориентирование».

/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/
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