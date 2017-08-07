В Мурманской области продолжаются «Безопасные каникулы»

В рамках акции «Безопасные каникулы» сотрудники областного управления ГИБДД совместно с представителями общественного формирования «Норд Байк» побывали в детском саду № 78 г. Мурманска. Целью мероприятия стало профилактическое занятие о безопасном поведении юных участников дорожного движения на дороге, особенно при катании на велосипедах.

Представитель «Норд Байк» рассказала ребятам про обязательные средства защиты, которыми необходимо пользоваться, когда катаешься на велосипеде, самокате, роликовых коньках. Дети примерили на себя средства защиты, в том числе налокотники и наколенники.

Гости рассказали дошколятам о том, как опасно играть на дороге и о том, насколько важно соблюдать правила дорожного движения для пешеходов.

Ребята вместе с представителями дорожной полиции повторили сигналы светофора, поучаствовали в познавательных конкурсах, отгадывали загадки, собирали пазлы на дорожную тематику.

В завершение мероприятия юные участники получили в подарок световозвращающие элементы в виде брелков. Ребята отблагодарили гостей, рассказав им замечательные стихотворения о правилах дорожного движения.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)



