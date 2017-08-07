Велокросс. Футбол. Стрельба из лука. Апатиты и Кировск готовятся отметить День физкультурника

Любовь Дубова.

Мероприятия запланированы на 12 августа. Во Дворце спорта "Атлет" и на прилегающей к нему территории для самых шустрых, ловких, прыгучих, метких и сообразительных детей будет организован физкультурный марафон: "Два короля" (блиц игра в шахматы), "Из пешки в дамки" (быстрая игра в шашки), "Карта капитана Флинта" (ориентирование в лабиринте), "Последний герой" (туризм), "ВКонтакте" (бокс для начинающих), "Попробуй себя в ГТО" (акция) и др.

Кроме этого, подготовлена программа и на стадионе ДЮСШ "Олимп" (ул. Фестивальная, 21). В ней - открытый турнир по пляжному волейболу и соревнования по уличному баскетболу "Оранжевый мяч".

В этот же день в горном районе Хибинского массива пройдут открытые соревнования по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри. Старт будет дан в 11 часов. Одновременно с марафоном на финишной поляне (лыжный стадион "Тирвас", г. Кировск) пройдут соревнования по байкджорингу (велосипед + собака), велоориентированию и стрельбе из лука.



12 августа также в рамках Дня физкультурника пройдет турнир "Я выбираю спорт!" среди "ползунков" и "бегунков". Малышам от полугода до полутора лет необходимо на скорость преодолеть расстояние в несколько метров.





