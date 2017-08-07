«Голос молодежи». В Мурманске состоится молодежный конкурс, направленный на выявление талантливых вокалистов города

12 августа в Мурманске по адресу: проспект Кольский, д. 130, состоится караоке-батл «Голос молодёжи».

Караоке-батл – молодежный конкурс, направленный на выявление самых ярких, талантливых вокалистов города и на раскрытие их творческого потенциала.

Цель конкурса – содействие в перспективном обучении, развитии и продвижении участников.

Мероприятие состоит из двух этапов:

1.Отборочный тур, во время которого конкурсанты исполняют выбранные композиции.

2.Финал, в котором участники исполняют песни, выбранные членами жюри.

В Конкурсе может принять участие молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.

Песня может быть исполнена на любом языке.

По окончании караоке-батла состоится торжественная церемония награждения призеров батла, представленная в виде 1, 2 и 3 мест, а также в номинации: «Приз зрительских симпатий».



/Организационно-массовый отдел МАУ МП "Объединение молодежных центров"/

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