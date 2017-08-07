Состоялась очередная встреча прокурора области с руководством Мурманского регионального отделения Всероссийской организации инвалидов войны в Афганистане

Прокурор Мурманской области Василий Щербаков провел очередную рабочую встречу с представителем Мурманского регионального отделения Всероссийской организации инвалидов войны в Афганистане Игорем Пономаревым.



В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы состояния законности в сфере соблюдения прав инвалидов и ветеранов войны, организации и обеспечения доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Особое внимание участники также уделили проблемам патриотического воспитания подростков и профилактики экстремизма в молодежной среде.



Учитывая значимость рассматриваемых вопросов, достигнута положительная договорённость о проведении подобных встреч на постоянной основе.



/ Прокуратура Мурманской области /



