"Кровавая луна". Сегодня частичное затмение Луны

Павел Кондратьев.

Сегодня частичное затмение Луны. Его можно будет наблюдать с 20 часов 24 минут до 22 часов 19 минут на всей территории России, за исключением Чукотки и Камчатки. Астрономы обещают, что часть лунного диска станет бордово-красный. Из-за этой особенности такое затмение имеет народное название "Кровавая луна". А в конце недели нас ждет небывалый звездопад. В ночь с 12 на 13 августа он достигнет своего максимума.

Жители Кольского полуострова смогу увидеть перечисленные астрономические явления невооруженным глазом в том случае, если не будет низких облаков, характерных для холодной и дождливой погоды.







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