Идет прием заявок на участие в фотоконкурсе «Кольский Север»

Стартовал прием заявок на участие в фотоконкурсе «Кольский Север», посвященном 80-летию образования Мурманской области.

На конкурс могут быть представлены фотографии, сюжетно связанные с историческим прошлым и настоящим Кольского Севера, в том числе с культурой коренного народа саами (с элементами национальной одежды, национальных видов спорта, национальной кухни, изделий народно-прикладного творчества), семейными традициями и бытом, природой Мурманской области.



Направить можно не более трех работ в номинациях: «Сохраняя народные традиции»; «Я и моя семья»; «Единение с природой».



Принять участие в конкурсе может любой житель Мурманской области вне зависимости от возраста. Работы необходимо направлять до 27 декабря на электронный адрес centr_kmns@inbox.ru с пометкой «Фотоконкурс» в теме сообщения.



Победители будут определены на основе открытого голосования в социальной сети «Вконтакте», голосование будет проходить с 28 декабря 2017 года по 1 февраля 2018 года.



Организатор фотоконкурса – Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера. Дополнительную информацию о правилах участия можно найти в Положении о конкурсе в новостной вкладке «Коренные малочисленные народы севера» на официальном сайте министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.







/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области/