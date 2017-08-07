Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
07.08.2017 12:45

В рамках VI Мурманской международной деловой недели состоится «круглый стол» на тему «Атомная Арктика и общество»

17 ноября в рамках VI Мурманской международной деловой недели впервые состоится «круглый стол» на тему «Атомная Арктика и общество». Его организаторами выступают администрация города Полярные Зори и Кольская АЭС при поддержке правительства Мурманской области.
На основной площадке проведения «круглого стола», в качестве которой выступит градообразующее предприятие – Кольская АЭС, состоится обсуждение вопросов обеспечения экологической и радиационной безопасности, а также роли атомной промышленности в развитии Арктической зоны РФ.
Участие в мероприятии уже подтвердили представители правительства Мурманской области, Мурманской областной Думы, «Атомфлота», филиала «РосРАО» СЗЦ «СевРАО», КНЦ РАН, а также других научных и общественных организаций.
Подробную информацию о «круглом столе» на тему «Атомная Арктика и общество» можно уточнить у организаторов по телефону 8 (81532) 740 09 (Попова Елена Николаевна)
С другими новостями Мурманской международной деловой недели можно ознакомиться на сайте министерства экономического развития Мурманской области (http://minec.gov-murman.ru/activities/week/), в группе ведомства в социальной сети «Вконтакте» (http://vk.com/mer51), а также по хэштегам: #ММДН #ДеловаяНеделя #ММДН2017 #MurmanskBusinessWeek #MIBW.

/ Министерство экономического развития Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.33
Евро = 71.69
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.