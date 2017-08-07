В рамках VI Мурманской международной деловой недели состоится «круглый стол» на тему «Атомная Арктика и общество»

17 ноября в рамках VI Мурманской международной деловой недели впервые состоится «круглый стол» на тему «Атомная Арктика и общество». Его организаторами выступают администрация города Полярные Зори и Кольская АЭС при поддержке правительства Мурманской области.

На основной площадке проведения «круглого стола», в качестве которой выступит градообразующее предприятие – Кольская АЭС, состоится обсуждение вопросов обеспечения экологической и радиационной безопасности, а также роли атомной промышленности в развитии Арктической зоны РФ.

Участие в мероприятии уже подтвердили представители правительства Мурманской области, Мурманской областной Думы, «Атомфлота», филиала «РосРАО» СЗЦ «СевРАО», КНЦ РАН, а также других научных и общественных организаций.

Подробную информацию о «круглом столе» на тему «Атомная Арктика и общество» можно уточнить у организаторов по телефону 8 (81532) 740 09 (Попова Елена Николаевна)

С другими новостями Мурманской международной деловой недели можно ознакомиться на сайте министерства экономического развития Мурманской области (http://minec.gov-murman.ru/activities/week/), в группе ведомства в социальной сети «Вконтакте» (http://vk.com/mer51), а также по хэштегам: #ММДН #ДеловаяНеделя #ММДН2017 #MurmanskBusinessWeek #MIBW.



/ Министерство экономического развития Мурманской области /