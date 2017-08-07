В апатитский следственный изолятор прислали большую посылку с книгами

С апреля 2017 года в следственном изоляторе №2 города Апатиты функционирует музейно-выставочный уголок. За это время сотрудники воспитательного отдела учреждения организовали уже две большие выставки – «Маршруты по городам России» и «Вертикаль», посвященная жизни и творчеству Владимира Высоцкого.



Эти выставки не только вызвали большой интерес у сотрудников и осуждённых отряда хозобеспечения учреждения, но и, благодаря публикациям в СМИ, привлекли внимание читателей далеко за пределами региона.



На днях в следственный изолятор поступила посылка из Санкт-Петербурга с книгами и материалами по проекту "Серебряное кольцо России".



В сопроводительном письме директор проекта поблагодарил коллектив учреждения за инициативу по изучению историко-культурного и духовного наследия страны. В частности - за выставку «Маршруты по городам России», которая позволила посетителям узнать о возникновении туристических маршрутов по Золотому и Серебряному кольцу России, а также ознакомиться с историей городов, расположенных на пути следования по маршруту.



/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/