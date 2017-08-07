Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
07.08.2017 13:00

В апатитский следственный изолятор прислали большую посылку с книгами

С апреля 2017 года в следственном изоляторе №2 города Апатиты функционирует музейно-выставочный уголок. За это время сотрудники воспитательного отдела учреждения организовали уже две большие выставки – «Маршруты по городам России» и «Вертикаль», посвященная жизни и творчеству Владимира Высоцкого.

Эти выставки не только вызвали большой интерес у сотрудников и осуждённых отряда хозобеспечения учреждения, но и, благодаря публикациям в СМИ, привлекли внимание читателей далеко за пределами региона.

На днях в следственный изолятор поступила посылка из Санкт-Петербурга с книгами и материалами по проекту "Серебряное кольцо России".

В сопроводительном письме директор проекта поблагодарил коллектив учреждения за инициативу по изучению историко-культурного и духовного наследия страны. В частности - за выставку «Маршруты по городам России», которая позволила посетителям узнать о возникновении туристических маршрутов по Золотому и Серебряному кольцу России, а также ознакомиться с историей городов, расположенных на пути следования по маршруту.  

/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.33
Евро = 71.69
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.