В восьмой раз в селе Кузрека Терского района состоялся сельский праздник Поморской козули

Яков Осетров.

В восьмой раз древняя Кузрека отметила свой, непохожий ни на какие другие праздник - день Поморской Козули. Старинные обереги, которые издавна хранили покой и благополучие жителей этой земли уже давно стали брендом, который привлекает тысячи туристов. На этот раз Кузреку посетили друзья из Финляндии, яхтсмены из Карелии, кадеты морской пехоты из Ярославской области.

Наставник кадетов взвода морской пехоты, священник Свято-Алексиевской пустыни (Ярославская область) Отец Алексей: "Нам очень приятно. Этот праздник стал для нас неожиданностью, мы думали, здесь всё скромней, а здесь очень интересно - всё живое, всё настоящее".

Хорошие впечатления на празднике - достались каждому. Художники из Вологды. устроили пленэр под открытым небом, пытаясь навсегда запечатлеть первозданную красоту этих мест. Ведь тем для творчества - здесь море. Село превратилось в огромный город мастеров, яркую, многожанровую площадку, где можно обменяться опытом, приобрести оригинальные сувениры и конечно - найти новых друзей.

Заместитель председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая: "Праздник культуры, праздник традиций, праздник души русской. С каждым годом он прирастает новыми талантами, новыми коллективами, новыми участниками. Вы посмотрите - мы не можем узнать Кузреку. Какая она красивая, прекрасная. Кузреке и этим людям — УРА!"





