Взаимное уважение культур, языков, обычаев и духовных традиций. В Мурманской области отметили Международный день коренных народов мира

Татьяна Нестерова.

В воскресенье - 6 августа - в Никеле отметили Международный день коренных народов мира. В Мурманской области стало доброй традицией ежегодно отмечать праздник в разных городах и селах региона. Главная цель мероприятия - познакомить земляков с саамской культурой и бытом. Участников и гостей праздника в Никеле поздравили представители властей - глава Печенгского района, регионального правительства.

Заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Михаил Шилов: "Саами сохраняют свой уникальный образ жизни, свои культурные устои, язык, гармонично вплетая в современность данные предками традиции".

Программа саамского праздника яркая и многообразная. Выступления фольклорных коллективов из разных районов области, выставки-продажи изделий декоративно-прикладного творчества мастеров из Ловозера, Никеля, Мончегорска, Апатитов, Мурманска, мастер-классы. Испытать силу и ловкость можно было, приняв участие в национальных видах спорта- метании аркана, прыжках через нарты, силовом виде, женском саамском футболе. Окунуться в уникальный мир северного народа позволила экспозиция предметов саамского быта, а уличная торговля порадовала гостей блюдами национальной кухни. Костер единения в исполнении саамского нойда по традиции завершил праздник. К слову, всего в России проживает около 2 тысяч саамов, почти 1600 из них - живут на Кольском полуострове.

Руководитель общественной организации "Ассоциация кольских саамов" Елена Яковлева: "Мы сегодня имеем возможность получать субсидии в помощь от государства нашей общине, также наша община имеет возможность получать земельные участки под выпас оленей, кто желает, конечно, этим заниматься, рыболовные участки для занятия рыболовством. Масса всевозможных праздников, конференций, семинаров проходит. И создано Саамсоке собрание при правительстве. Мы все дружно работаем над саамскими проблемами".





