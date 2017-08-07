Северяне, как и жители всей страны, отметили День железнодорожника

Елена Ямаш.

В воскресенье северяне, также как и жители всей страны, отметили День железнодорожника. В Мурманске он начался с благотворительного забега "Достигая цели!" Старт и финиш дистанции полуторакилометровой дистанции - на площади перед Мурманским Домом культуры железнодорожников. Все средства от участия в благотворительной эстафете будут перечислены фонду "Линия жизни". После забега развернулось празднование Дня железнодорожника. В программе - выступления артистов, детские аттракционы и конкурсы и беспроигрышная лотерея. Что касается производственных показателей, с которыми железнодорожники встретили свой профессиональный праздник, то по некоторым позициям, они - рекордные. Грузооборот увеличился на 107 процентов.

Заместитель начальника Октябрьской железной дороги по Мурманскому территориальному управлению Игорь Поликарпов: "В этом году в тесном взаимодействии с портом мы установили абсолютный рекорд выгрузки грузов в порту. В мае выгрузили 1111 вагонов. Это абсолютный рекорд за все время существования мурманского отделения железной дороги".





