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07.08.2017 11:15

Северяне, как и жители всей страны, отметили День железнодорожника

Елена Ямаш.

В воскресенье северяне, также как и жители всей страны, отметили День железнодорожника. В Мурманске он начался с благотворительного забега "Достигая цели!" Старт и финиш дистанции полуторакилометровой дистанции - на площади перед Мурманским Домом культуры железнодорожников. Все средства от участия в благотворительной эстафете будут перечислены фонду "Линия жизни". После забега развернулось празднование Дня железнодорожника. В программе - выступления артистов, детские аттракционы и конкурсы и беспроигрышная лотерея. Что касается производственных показателей, с которыми железнодорожники встретили свой профессиональный праздник, то по некоторым позициям, они - рекордные. Грузооборот увеличился на 107 процентов.
Заместитель начальника Октябрьской железной дороги по Мурманскому территориальному управлению Игорь Поликарпов: "В этом году в тесном взаимодействии с портом мы установили абсолютный рекорд выгрузки грузов в порту. В мае выгрузили 1111 вагонов. Это абсолютный рекорд за все время существования мурманского отделения железной дороги".
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