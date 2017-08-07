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07.08.2017 11:20

"Путешествие во времени. Хибиногорск-Кировск". В городе горняков тестируют мобильную игру

Алексей Котович.

В городе горняков тестируют мобильную игру-квест "Путешествие во времени Хибиногорск-Кировск". Маршрут - проспект Ленина. Здесь игрокам предстоит найти несколько зашифрованных объектов. Возле каждого - контрольный вопрос. Ответил правильно - получи наградные баллы и переходи на новую локацию. Первыми, кто опробовал игру в деле, стали сами сотрудники историко-краеведческого музея и журналисты.
Автор квеста, методист экспозиционно-просветительского отдела Анастасия Волынец: "Каждый человек отвечает по-своему. Мы не можем предугадать — как человек может написать ответ. Мы, конечно же, учитывали несколько вариантов написания — либо заглавные буквы, либо сокращенный ответ, мы это учитывали. Но мы не можем учесть большинство мнений. Поэтому мы все равно будем ходить и смотреть — как люди отвечают, чтобы вносить эти варианты ответов".
Стать игроком довольно просто. Первый шаг - скачать через плеймаркет приложение izi.travel, позвонить в музей. Узнать кодовое слово, ввести пароль в телефон и начать свое путешествие во времени. Тестировать игру и исправлять ошибки будут в течение недели. После продукт представят на суд зрителей.
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