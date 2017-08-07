"Путешествие во времени. Хибиногорск-Кировск". В городе горняков тестируют мобильную игру

Алексей Котович.

В городе горняков тестируют мобильную игру-квест "Путешествие во времени Хибиногорск-Кировск". Маршрут - проспект Ленина. Здесь игрокам предстоит найти несколько зашифрованных объектов. Возле каждого - контрольный вопрос. Ответил правильно - получи наградные баллы и переходи на новую локацию. Первыми, кто опробовал игру в деле, стали сами сотрудники историко-краеведческого музея и журналисты.

Автор квеста, методист экспозиционно-просветительского отдела Анастасия Волынец: "Каждый человек отвечает по-своему. Мы не можем предугадать — как человек может написать ответ. Мы, конечно же, учитывали несколько вариантов написания — либо заглавные буквы, либо сокращенный ответ, мы это учитывали. Но мы не можем учесть большинство мнений. Поэтому мы все равно будем ходить и смотреть — как люди отвечают, чтобы вносить эти варианты ответов".

Стать игроком довольно просто. Первый шаг - скачать через плеймаркет приложение izi.travel, позвонить в музей. Узнать кодовое слово, ввести пароль в телефон и начать свое путешествие во времени. Тестировать игру и исправлять ошибки будут в течение недели. После продукт представят на суд зрителей.





