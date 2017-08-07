Третья смена в детском лагере "Радуга" открыта. Сотрудники ГИБДД и прокуратуры Ленинского округа провели занятие по правилам дорожного движения

Светлана Деменева.

В детском лагере "Радуга" в школе №18 Мурманска открылась третья смена. Здесь отдыхают 120 юных горожан. Организовано 5 отрядов. В одном из них сотрудники ГИБДД и прокуратуры Ленинского округа провели специальное занятие по правилам дорожного движения. Сладкие подарки и викторины еще раз должны напомнить детям о том, как правильно вести себя на дороге и в экстремальных ситуациях. Такие встречи особенно нужны перед началом учебного года. Летом движение на улицах Мурманска не такое интенсивное как осенью и за время каникул многие из учеников просто забывают правила.

Помощник прокурора Ленинского административного округа г. Мурманска Михаил Бойцов: "Принесли подарки, плакаты, иллюстрирующие в данном случае дорожные знаки, дорожную разметку, книжки по безопасности дорожного движения".

Школа № 18 в Мурманске находится рядом с дорогой. Поэтому там особое внимание безопасности учеников. Это участие в различных акциях, конкурсы для младших школьников и старшеклассников. Они сами снимают видеосюжеты и представляют свои работы. В каждом кабинете оформлен стенд по правилам дорожного движения, в библиотеке выставка литературы.

Директор СОШ № 18 г. Мурманска Татьяна Трофимова: "Всех наших учеников знакомим со схемой безопасного маршрута движения к школе, у каждого ребенка это в дневнике вклеено. Поэтому работа постоянно ведется. Проводится так же проверка на наличие светоотражателей учеников нашей школы".



