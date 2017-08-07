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07.08.2017 11:30

Чистые берега Колы. Волонтеры провели субботник в районе старого железнодорожного моста

Наталия Бурдина.

Один из берегов реки Кола стал чище. В минувшие выходные субботник прошел в районе старого железнодорожного моста. Акция "Сделаем вместе" организована в рамках партийного проекта "Экология России". Ее цель - привлечь внимание северян к проблемам в сфере обращения с отходами, объединить усилия властей и жителей региона в работе по наведению чистоты на улицах и в местах отдыха. В генеральной уборке в Коле приняли участие  члены регионального Координационного Совета сторонников "Единой России" и "молодогвардейцы".
Руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" Антон Громыко: "Мне очень приятно, что собрались разные люди, разных поколений, очень приятно видеть здесь очень большое количество молодежи, которые не поленились встать в свой выходной, прийти сюда, доказать на собственном примере как должен себя вести житель - настоящий житель Заполярья".
Акцию поддержала администрация Кольского района. В муниципалитете регулярно проводятся мероприятия по уборке мусора. В передовиках - Верхнетуломский, где силами местных жителей и руководства поселком уже ликвидировано несколько свалок. В рамках этого субботника волонтеры собрали несколько десятков мешков с отходами. Всё это вывезено спецорганизацией на полигон. Генеральные уборки в области - продолжатся. По плану - еще 10 мест. Где необходимо навести порядок, активистам сообщают северяне. Что касается Кольского района, то сейчас муниципалитет  готовит к запуску программу для решения многих экологических проблем.
Глава администрации Кольского района, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Александр Лихолат: "Ликвидация накопленного экологического ущерба внутри наших населенных пунктов, это ветхие, аварийные, где-то полуразрушенные здания. Следующий этап - у нас очень много мест отдыха и мы закладываем в нашу муниципальную программу уже финансовые средства на следующий год, мы обязательно организуем мусорные площадки, контейнеры и будем системно, планово вывозить этот мусор".
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