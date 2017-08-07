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07.08.2017 11:35

35 тысяч квадратных метров нового асфальта. В Кандалакше начался капитальный ремонт муниципальных дорог

Алексей Котович.

На самых проблемных участках в городе, а также поселках Лувеньга и Нивский появится новое покрытие. Подрядчики уже приступили к работам которые планируют завершить к 10 августа.
Глава муниципального образования Кандалакшский района и г.п. Кандалакша  Михаил Павлов: "В общей сложности, в рамках только этого контракта будет отремонтировано более 35 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Но это не все. При конкурсных процедурах образовалась экономия более 4 млн рублей.  И на сегодняшний день объявлен уже дополнительный контракт, мы надеемся, в рамках дополнительных работ отремонтировать еще около 8 тысяч квадратных метров кандалакшских дорог".
Дорожные рабочие не только отремонтируют проезжие части, но и приведут в порядок тротуары, а старым снятым асфальтом,  отсыпят проблемные участки грунтовых дорог. Работа подрядчиков находится на постоянном мониторинге со стороны специалистов администрации и будет подвергаться тщательному контролю на всех этапах.
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