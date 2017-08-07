Новый виток. Морские рыбоводы региона завершают кампанию по переработке атлантического лосося

Андрей Зайцев.

Морские рыбоводы региона завершают кампанию по переработке атлантического лосося. После недавней эпидемии царской рыбы, повлекшей колоссальные потери, которая выявила серьёзные проблемы в организации производства, процесс восстановлен. И даже реализуются новые проекты. Акватория островов Шалим и Еретик. Здесь впервые в июне этого года из Норвегии завезли смолт форели. 460 тысяч мальков. Изначальный вес каждого был 200-250 граммов, сегодня уже за 400. Малышей кормят вручную.

Рыбовод Евгений Бублик: "Потому что здесь есть несколько нюансов, связанных с кормлением и перемещением малька по садку. То есть он, когда маленький, отдельными кучками локализован. А когда подрастает, он становится в круг, это позволяет его кормить автоматическими системами".

Лосось в приоритете, но вот уже появилась форель, пробуют разводить и мидии. После гибели стада, рыбоводы называют свою работу новым витком. Садки под постоянным неусыпным контролем. Свои биологи, прошедшие обучение в Норвегии регулярно осматривают рыбу. Контролировать помогают ветеринары.

Директор по рыбоводству Никита Падерин: "Мы готовы реагировать. В случае если возникнет нештатная ситуация, мы готовы за несколько дней, за неделю, полностью целиком, садок выловить, переработать его, чтобы не допустить гибели рыбы. Не допустить дальнейшего заболевания и её гибели".



