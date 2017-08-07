Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
07.08.2017 11:45

План по региональным участкам выполнен уже на 60%. Губернатор Мурманской области Марина Ковтун оценила дорожные работы на автоподъезде к Минькино

Анастасия Ярославская.

Дорожные ремонты перешагнули экватор. План по региональным участкам выполнен уже на 60%. Муниципалитеты не отстают. Задача - успеть сделать всё до первого снега. Финансирование без сбоев, региональная казна города поддерживает ежегодно грантами на поддержание местных трасс. Как отметила, оценив работы на автоподъезде к Минькино, губернатор Марина Ковтун: пока успешно справляются, средства расходуются разумно.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "В этом году была направлена рекордная сумма - 410 млн рублей, мы понимаем, что жители, оценивая качество дорог не смотрят - они муниципальные, поселковые или это федеральная трасса - они смотрят в целом - комфортно им ехать по дороге или нет. Ну и, конечно, дорога - это безопасность, безопасность передвижения наших граждан. Для нас это имеет большое значение, поэтому мы выбрали такой путь, и мы считаем, что он оправдан".
Техника к Минькино, по настоянию жителей пришла в прошлый понедельник - впервые за 10 лет. Автодорожники гарантируют - простоит еще столько же. Новое покрытие - по новым технологиям. Метод холодной регенерации еще на 1650 метрах.
Врио начальника ГОКУ "Мурманскавтодор" Андрей Шварцкоп: "Мы одни из первых на Северо-Западе, да, наверное, и по стране, начали ее применять. Она заключается  том, что мы не фрезеруем нижний слой, а его перерабатываем, добавляем новое вяжущее и укладываем уже под необходимый уклон. Дорогу эту давно не ремонтировали, как уже было сказано - 10 лет назад был ремонт на этой дороге, она отстояла 2 межремонтных срока фактически".


← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 60.33
Евро = 71.69
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.