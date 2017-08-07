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07.08.2017 12:15

Журналисты Мурманской области приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе информационно-просветительских проектов по сельской тематике «Моя Земля – Россия»

Продолжается прием работ на ежегодный Всероссийский конкурс информационно-просветительских проектов по сельской тематике «Моя Земля – Россия».

К участию приглашаются журналисты федеральных, региональных и городских (районных) журналов, газет, интернет-изданий, радио и телекомпаний, а также индивидуальные заявители или группа авторов, редакции периодических и интернет изданий.

В этом году журналистам предоставлена возможность затронуть самые различные темы: от развития сельхозпроизводства в сфере малого и среднего бизнеса до вопросов сохранения сельского быта и традиций. Конкурс проводится по следующим номинациям:

современное российское село: люди, дела, решение инфраструктурных проблем;

сельхозпроизводство: потенциал малого бизнеса, господдержка для фермеров, импортозамещение;

современный облик сельской семьи.

Прием документов и работ – до 31 августа. Рассмотрение материалов, определение призеров и победителей пройдут в период с 1 по 25 сентября. Торжественная церемония награждения победителей состоится 5 октября на 19-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2017».

Подробная информация, условия и порядок проведения конкурса размещены на официальном сайте http://konkurs.agromedia.ru.

Конкурс проводится в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

/Правительство Мурманской области/
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