Журналисты Мурманской области приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе информационно-просветительских проектов по сельской тематике «Моя Земля – Россия»

Продолжается прием работ на ежегодный Всероссийский конкурс информационно-просветительских проектов по сельской тематике «Моя Земля – Россия».



К участию приглашаются журналисты федеральных, региональных и городских (районных) журналов, газет, интернет-изданий, радио и телекомпаний, а также индивидуальные заявители или группа авторов, редакции периодических и интернет изданий.



В этом году журналистам предоставлена возможность затронуть самые различные темы: от развития сельхозпроизводства в сфере малого и среднего бизнеса до вопросов сохранения сельского быта и традиций. Конкурс проводится по следующим номинациям:



современное российское село: люди, дела, решение инфраструктурных проблем;



сельхозпроизводство: потенциал малого бизнеса, господдержка для фермеров, импортозамещение;



современный облик сельской семьи.



Прием документов и работ – до 31 августа. Рассмотрение материалов, определение призеров и победителей пройдут в период с 1 по 25 сентября. Торжественная церемония награждения победителей состоится 5 октября на 19-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2017».



Подробная информация, условия и порядок проведения конкурса размещены на официальном сайте http://konkurs.agromedia.ru.



Конкурс проводится в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».



/Правительство Мурманской области/