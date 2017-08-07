За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека

04 августа около 22 часов около совхоза «Северный» водитель, управляя транспортным средством «Мазда», двигаясь в сторону города Заполярный, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, столкнулся с автобусом «ПАЗ» с последующим съездом в правый кювет по ходу движения. В результате ДТП 21-летний водитель автомобиля «Мазда» госпитализирован в медицинское учреждение, 5-летний пассажир автобуса «ПАЗ» обслужен амбулаторно. По данному ДТП проводится проверка.



06 августа около 18 часов 55 минут на 5 км автодороги «Апатиты – поселок Залесье» водитель, управляя транспортным средством «КИА», не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля на проезжей части дороги. В результате ДТП 38-летний водитель автомобиля «КИА» обслужен амбулаторно, 35-летний пассажир вышеуказанного автомобиля скончался до приезда медицинской помощи.



При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 1911 нарушений Правил дорожного движения.



34 нарушения допущено пешеходами, 25 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 10 водителей.



Выявлено 31 нарушение, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1255 нарушений ПДД. 12 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.



Всего было оформлено 62 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших).



Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.



Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.



Также напоминаем, что для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.



УГИБДД УМВД России по Мурманской области



