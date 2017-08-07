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07.08.2017 11:00

Сборная Северного флота стала чемпионом спартакиады Военно-морского флота России

Сборная Северного флота заняла первое место в общем зачёте по итогам спартакиады Военно-морского флота России.
В рамках спартакиады проводились шесть отдельных чемпионатов ВМФ по военно-прикладным видам спорта.
Спортсмены Северного флота одержали победу в четырёх чемпионатах из шести. Североморцы стали лидерами в состязаниях по зимнему офицерскому троеборью, лыжному спорту, плаванию, включая плавание с автоматом и ныряние в длину, гиревому спорту.
Спартакиада Военно-морского флота России проходила в Санкт-Петербурге на базе Военного учебно-научного центра Военно-морского флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова» и филиала Федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии».
Всего в спортивном состязании приняли участие 359 спортсменов в составе 57 сборных команд.


/Пресс-служба Северного флота/
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