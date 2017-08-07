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07.08.2017 10:45

Вода - безопасная территория. Государственные инспекторы по маломерным судам проводят профилактические мероприятия в школах Мурманска

В рамках Месячника безопасности на водных объектах государственные инспекторы по маломерным судам Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области проводят различные профилактические мероприятия. Особое внимание, конечно же, объектам, осуществляющим отдых и оздоровление детей. Ведь, именно для детей вода представляет наибольшую опасность.

Потому инспекторы «водных дорог» регулярно приходят в гости к ребятам, читают им тематические лекции, проводят практические занятие, раздают памятки.

 Так, состоялись учебно-показательные занятия в детских оздоровительных лагерях при гимназии №6 и СОШ №26 города Мурманска. Совместно с представителями ВОСВОД госинспекторы  объяснили ребятам алгоритм действий в экстремальной ситуации, привели примеры из практики, а юные северяне получили практические навыки пользования спасательными средствами, включая круг, жилет и конец Александрова. Традиционно всем участникам профилактических мероприятий вручались тематические памятки.

/Главное управление МЧС России по Мурманской области/
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