Сотрудники ГИБДД Кандалакши задержали пьяного водителя, который до этого дважды скрывался с места ДТП

За 7 месяцев 2017 года на территории Кандалакшского и Терского районов было выявлено 148 фактов управления транспортными средствами водителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Только за прошедшую неделю по вине пьяных водителей произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало 2 несовершеннолетних пассажира.



К сожалению, недобросовестных водителей не останавливают ни штрафы, ни лишение права управления автомобилем. Так, 2 августа в 16 часов 50 минут на 91-м километре автодороги «Кандалакша - КПП «Салла» был остановлен автомобиль «ВАЗ-21093» За рулем находился мужчина 1971 года рождения, который не имел права управления транспортными средствами. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина пьян. В процессе выяснения всех обстоятельств сотрудники полиции установили, что водитель уже дважды привлекался к административной ответственности за «нетрезвое вождение».



В этот раз нарушителю грозит более строгое наказание, поскольку в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 264 прим. 1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.



В ходе проверки выяснилось, что помимо неоднократного управления автомобилем в нетрезвом состоянии, мужчина дважды скрывался с места дорожно-транспортных происшествий, виновником которых являлся. 15 июня этого года на автодороге Кандалакша-Алакуртти гражданин совершил наезд на стоящее транспортное средство «Hyundai Accent», а 31 июля совершил наезд на припаркованный автомобиль «Renault Fluence» в селе Алакуртти.



Госавтоинспекция Кандалакшского района напоминает, что нетрезвый водитель представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, и обращается к участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно.



О замеченных фактах нетрезвого вождения можно сообщить в дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» по телефону 8 (81533)5-21-10; отдел ГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» 8(81533)2-07-89.







/ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский»/



